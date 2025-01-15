能登半島地震による災害関連死を判定する審査会が14日開かれ、新たに10人が認定を受けました。これで石川県内の災害関連死は280人になる見通しです。 石川県は、14日に開いた災害関連死の認定審査会で、申請のあった18件のうち10人を災害関連死に認定しました。 内訳は輪島市で8人、能登町で2人となっており、生活環境の変化による負荷や停電、断水などによる体力の低下が主な原因となっています。また、6人は地震との因果関