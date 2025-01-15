名糖産業は3月、チョコレートや粉末飲料の一部商品の価格改定および内容量変更を実施する。主原料を中心とした原材料費の高騰が背景。昨年3月、7月、9月に主軸商品の内容量変更や価格改定を実施したが、カカオ豆の急騰や諸コストの上昇分を吸収するのが難しいと判断した。価格改定と内容量変更を行うのは、主軸ブランド「アルファベットチョコレート」のレギュラーサイズをはじめ5アイテム。3月3日発売分から「アルファベットチョ