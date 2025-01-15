【PS Store「2,000円以下セール」】 実施期間：1月29日まで PS Storeにて、「2,000円以下セール」が1月15日から開始した。実施期間は1月29日まで。 今回のセールでは「Diablo III: Eternal Collection」の他、「ゴーストリコン ブレイクポイント スタンダードエディション」、同「YEAR 1 PASS」、「デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バ