ごま加工品製造・販売のセサミライフ（岐阜県各務原市、伊神幸泰社長）は、新商品「和牛用ごま」の拡販に力を入れる。同社では3年前に発売した「刺身用ごま」がロングヒットとなっているが、今回は和牛に照準を合わせて商品を開発。香り高く甘味がある和牛の脂に、ごまと醤油、ガーリック、オニオンが一丸となって溶け込む新スタイルの肉用調味料を完成させた。11月から直営店でテスト販売したところ、外国人旅行者も購入するなど