ジョー・ケリーが現役引退を示唆した(C)Getty Imagesドジャースの36歳ベテラン右腕、ジョー・ケリーは、球団と再契約できるのだろうか。米メディア『Newsweek』がその可能性について報じている。【動画】思わず「ウソでしょ？」と仰天 同僚妻への大谷翔平のポルシェプレゼントシーン同メディアは、ドジャースは佐々木朗希の獲得へ向けて注力しているが、もしも、佐々木が他のチームと契約した場合「チームはさらに派手な動きを