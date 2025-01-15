受験シーズンを迎え、学生を狙った痴漢や盗撮を防ごうと警察がお守りを配りました。 【写真を見る】「大学入学共通テスト」を前に警察官がお守り配布 受験生狙う痴漢や盗撮は許さない “犯罪に巻き込まれず全力を尽くして” 名古屋駅で警察官が学生らに配ったのは、犯罪に巻き込まれず、受験に全力を尽くせるよう名古屋市中村区の神社でご祈祷を受けたお守りです。 今月18日から「大学入学共通テスト」が始まりますが、毎