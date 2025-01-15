アイドルグループ・乃木坂46の5期生・五百城茉央（19）の1st写真集『未来の作り方』（21日発売／小学館）より、封入特典ポストカード絵柄第2弾が解禁された。【写真】透け感ナイトウェアで“おとないおき”になった五百城茉央今回公開されたのは、封入特典ポストカード全6種のうちの第2弾。21日配信の購入者特典にもなっている、ポルトガルで作ったオリジナル香水の香り付きカードの元となる香水制作中の写真集未掲載衣装カッ