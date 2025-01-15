◇プロ野球・巨人新人合同自主トレ初日（14日、稲城市）ドラフト3位の荒巻悠選手は福岡出身。入寮の時に「久留米愛」を前面に押し出していたことが話題となりましたが、この日、合同自主トレ中継のインタビューでは「飛距離は誰にも負けない」と胸を張りました。合同自主トレが行われているジャイアンツタウンスタジアムは、東京ドームとほぼ同じ広さを誇ります。荒巻選手に柵越えを期待してもいいかと聞くと、「任せてください」