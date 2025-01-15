WEST.の小瀧望とお笑い芸人のヒコロヒーが、日本時間2月3日に開催されWOWOWで午前9時から独占生中継で放送・配信する『第67回グラミー賞授賞式』の日本スタジオゲストとして出演する。【ゲネプロ写真】幻想的…！山下リオと抱き合う小瀧望音楽界で最も権威ある賞として全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目する同賞。小瀧、ヒコロヒー、米文学・ポピュラー音楽研究家の大和田俊之氏がゲストに迎え、案内役の