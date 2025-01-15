東京都議会の自民党会派「都議会自民党」が、政治資金パーティーの収入の一部を政治資金収支報告書に記載していなかった問題で、東京地検特捜部が、近く会計担当職員を立件する方向で詰めの捜査をしていることが関係者への取材で分かりました。「都議会自民党」は、2019年と2022年に政治資金パーティーを開いていますが、パーティー券収入の一部を収支報告書に記載していなかったとして刑事告発されています。関係者によりますと、