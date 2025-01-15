映画「八月のクリスマス」や「危険な関係」で知られる、名匠ホ・ジノ監督（以下、ホ監督）の最新作「満ち足りた家族」が、いよいよ1月17日より公開される。日本公開を記念して、昨年11月20日にジャパンプレミアが開催され、ホ監督と主演のチャン・ドンゴンが来日、日本の映画ファンから熱い声援を受けた。その翌日、2人はよろず～ニュースのインタビューに応じた。 【写真】かっこよ！約5年ぶりにスクリ&#125