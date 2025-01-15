大阪府警本部路上で高級腕時計ロレックス172本を積んだ車が盗まれた事件で、大阪府警は15日までに、被害品のロレックスを売却したとして、盗品等処分あっせん容疑で特定抗争指定暴力団山口組系幹部堀田昌克容疑者（53）＝大阪府松原市＝と、韓国籍の無職朱光子容疑者（69）＝東京都足立区＝を逮捕した。両容疑者の逮捕容疑は昨年6月、ロレックス1本を東京都足立区の買い取り店に230万円で売却した疑い。府警によると、2人は知