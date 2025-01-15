東京証券取引所15日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前日まで大幅に下落した反動で買い注文が入り、前日終値からの上げ幅は一時300円を超えた。ただ、買い一巡後は利益を確定する売り注文に押され、平均株価は下落に転じる場面もあった。午前終値は前日終値比154円31銭高の3万8628円61銭。東証株価指数（TOPIX）は18.06ポイント高の2700.64。平均株価は前日まで4営業日続落し、計1600円超下げていたこ