アメリカ証券取引委員会は、X＝旧ツイッターの買収をめぐり、イーロン・マスク氏を証券法違反の疑いで提訴しました。アメリカ証券取引委員会は14日、2022年の旧ツイッターの買収をめぐり、実業家のイーロン・マスク氏を証券法違反の疑いで連邦裁判所に提訴しました。証券取引委員会は、マスク氏が株式取得の際に義務付けられている情報開示を意図的に遅らせ、株式の取得費用を少なくとも1億5000万ドルを減額したとしています。一方