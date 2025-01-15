俳優のいしだ壱成さんがインスタグラムで、14日に71歳の誕生日を迎えた、父・石田純一さんを祝福しました。【写真を見る】【いしだ壱成】父・純一さんの71歳誕生日を祝福「いつもありがとう」石田家の写真を公開「ちょっと懐かしい写真です理汰郎がまだ赤ちゃんのときだ」壱成さんは「パパ、Happy Birthday」と父・純一さんを祝福。続けて「いつもありがとう」と短いながらも気持ちのこもった感謝の言葉を綴りました。&#