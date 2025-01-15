GOT7のコンサート開催が発表された。【画像】GOT7が再集結？変わらぬ友情にファン涙所属事務所のカカオエンターテインメントは14日午後、GOT7公式SNSとチケット販売サイトのメロンチケットを通じて、GOT7単独コンサート「NESTFEST」のポスター、ティザー映像をサプライズ公開した。（画像＝カカオエンターテインメント）これによると、GOT7は2月1、2日にソウルオリンピック公園ハンドボール競技場で単独コンサートを開催するという