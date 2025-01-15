自転車に乗る際には必ずヘルメットを着用してもらおうと1月15日朝、高知市春野町で警察官や高校生などが街頭指導を行いました。15日朝に高知市春野町で行われたのは、自転車を運転する際にヘルメットの着用を呼びかける街頭指導です。高知市の職員や高知南署の警察官、春野高校の生徒など約25人が、通学途中の中学生や地域住民などにヘルメットの着用を呼びかけました。高知市は去年12月、初めて春野地区を「自転車ヘルメット着用