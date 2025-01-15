パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するランダル・コロ・ムアニのユヴェントス移籍が間近に迫っているようだ。『Football Italia』によると、ユヴェントスとコロ・ムアニ本人の間で移籍の合意がなされ、現地時間の1月15日水曜日にトリノにてメディカルチェックを受ける予定だという。今回の契約は、今シーズン終了までのローン移籍となる見込みで、その期間のコロ・ムアニの給与はユヴェントスが支払う予定だ。コロ・ムアニは今シ