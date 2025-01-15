米ロサンゼルスを襲った大規模な山火事は発生から1週間が経過した14日も延焼を続け、鎮火の目途は立っていない中、一部の富裕層が自分たちの邸宅を守るために民間のプロ消防隊に大金を投じているとして非難を浴びている。ニューヨーク・ポスト紙によると、民間の消防会社は独自の給水装置やトラック、ホース、消火剤、その他必要な工業用機器を備えて現場に駆けつける「オンコール」サービスを提供しているという。サービス料とし