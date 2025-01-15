正月飾りやお札を燃やして1年の無病息災を願う「左義長」がけさ、美波町の大浜海岸で行われました。正月飾りやお札を燃やして1年の無病息災を願う「左義長」は、1月15日の小正月を中心に行われる伝統行事で、「どんと焼き」とも呼ばれます。徳島県美波町の大浜海岸では毎年、神仏習合で「左義長」が行われています。1月15日の朝、美波町内の日和佐八幡神社の宮司や観音寺の住職らが祈祷したあと、地元の人たちが持ち寄ったしめ縄や