海南航空は、北京/首都〜オスロ線の運航を3月22日から再開する。火・木・土曜の週3往復を、夏スケジュール期間中の10月25日までの季節運航便として運航する。機材はビジネスクラス32席とエコノミークラス260席の計292席を配置した、エアバスA330-300型機を使用する。所要時間は北京/首都発が9時間10分〜10時間、オスロ発が8時間〜9時間。同路線は2019年夏スケジュールに運航していたものの、新型コロナウイルスの影響により運航を