一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「一休タイムセール」を1月7日正午から20日正午まで開催している。設定ホテルと宿泊代金の一例は、熱海・伊豆山 佳ら久（2名2食付）が95,352円から、湯の川温泉 笑 函館屋（2名素朝食付）が14,662円から、花巻温泉 佳松園（2名2食付）が56,765円から、ふふ 河口湖（2名2食付）が109,564円から、メルキュール京都宮津リゾート＆スパ（2名2食付）が20,188円から、ANAインターコンチネンタル石