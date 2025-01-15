県は「鳥獣捕獲等事業者」に認定されている警備会社と包括連携協定を締結しました。佐竹知事は、市街地での出没が相次ぐクマ対策にも期待したいと述べています。県と包括連携協定を締結したのは、秋田市に本社を置くアルソック秋田です。具体的な取り組みの内容は、今後両者で協議されますが、暮らしの安全・安心につながることや、環境との共生に関することなど5つの柱が盛り込まれています。このうち、環境との共生について、県