県内は寒気の影響で断続的に雪が降っていて、新潟市では雪の降り方が強まる時間帯もありました。気象台は15日夜遅くにかけて激しい突風などに注意を呼びかけています。15日朝の新潟市中央区。通勤通学の時間帯には一時、視界をさえぎるほど雪の降り方が強まり慎重に歩く人の姿がありました。県内は寒気の影響で断続的に雪が降っていて午前11時現在の積雪は魚沼市守門で195センチ、津南町で167センチなどとなっています。一方、大気