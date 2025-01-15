秋田県によりますと、15日午前10時すぎ秋田市下新城中野の秋田県立大学秋田キャンパス付近でクマの目撃情報が寄せられました。この付近では14日にも複数の目撃情報が寄せられています。秋田県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、15日午前10時17分ごろ秋田市下新城中野街道端西地内の秋田県立大学秋田キャンパス裏手でクマの目撃情報がありました。14日には秋田県立大の周辺で複数の目撃情報が寄せられて