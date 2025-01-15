2025年から団塊世代がすべて75歳以上の後期高齢者になる。「団塊世代の2025年問題」と言われてきた、その年を迎えた。しかし、アクティブシニアなどと呼ばれ、体力はあるし社会的関心も高い。まだまだ何かやろうと意欲満々である。より住みよい地域づくりめざすNTTデータ研究所が50〜80代の男女2000人に「現状と今後の関心や意向」をアンケート調査した。「地域や社会に貢献するためのかかわり方」について、50代は「仕事」が半数