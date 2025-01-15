【グランドスラム オブ カーリング】マスターズ （1月15日／カナダ）【映像】あっ！石を投じた直後の“ぐぬぬ顔”に注目勝負どころで見せた痛恨の一投に、ロコ・ソラーレ藤澤五月の表情が一瞬で曇った。ストーンが噛んでしまったことで狙いとは異なる一投となり、ファンたちも騒然とした。グランドスラム オブ カーリングの「マスターズ」がカナダのオンタリオ州ゲルフで開幕。世界ランキング3位のロコ・ソラーレ