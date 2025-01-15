レシピ本『榎本美沙のひと晩発酵調味料とからだが喜ぶ発酵献立』が1月24日に主婦と生活社より発売される。 【写真】「トマトカオマンガイ献立」など、便利で簡単な調味料で美味しい食卓に！ 本書はYouTube登録者数36万人を超える発酵マイスター・料理家の榎本美沙が提案する「ひと晩発酵調味料」を特集したレシピ本。長時間かかる麹調味料が炊飯器でたったひと晩で作れてしまう点が魅力だ。 誌面では和風だし麹、め