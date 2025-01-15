【ラ・リーガ】ソシエダ1−0ビジャレアル（日本時間1月14日／レアレ・アレーナ）【映像】“15秒に2回”の連続縦突破まさに“無双状態”だ。レアル・ソシエダに所属するMF久保建英が2連続で縦突破を成功させ、決定機を演出した。相手選手を無効化するほどのドリブルを披露した日本代表MFを、解説者が大絶賛し、ファンもSNS上で称賛の声を上げている。日本人MFが古巣の左サイドをきりきり舞いに