スコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属する日本代表ＦＷ古橋亨梧（２９）の冬移籍は「サプライズ」になりそうだ。今季リーグで１０得点（１４日現在）をマークし得点ランキングのトップに立つ古橋には、かねて米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）やイングランド・プレミアリーグ、ドイツリーグのクラブが獲得への興味を持っていると報じられている。英メディア「フットボールインサイダー」は「２９歳のキーマン