【ソウル＝依田和彩】尹錫悦大統領の戒厳令宣布を巡り、内乱容疑で捜査している高位公職者犯罪捜査庁（公捜庁）や警察などの合同捜査本部は１５日午前、尹氏の拘束令状を執行したと発表した。韓国の現職大統領の拘束は憲政史上初めて。韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領が、拘束に際して発表した国民向け談話の要旨は次の通り。私を応援してくださったことに感謝する。残念ながら、この国の法はすべて崩れた。捜査権