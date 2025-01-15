Kanishka Singh[ワシントン １４日 ロイター] - イランのペゼシュキアン大統領は１４日、ＮＢＣニュースのインタビューで、トランプ次期米大統領の殺害を企てたことはないと述べた。米司法省は昨年１１月、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」が命じたトランプ氏の暗殺計画に関与したとして、イラン人の男を起訴。法執行機関は、実行される前に暗殺計画を阻止したという。トランプ氏自身も、昨年の選挙キャンペーン中に、イラ