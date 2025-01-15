三菱UFJ銀行の元支店長代理の女が貸金庫から金塊を盗んだとして逮捕された事件で、女が投資などで損失が膨らみ、民事再生法の適用を申請した後にも投資などを再開していたことがわかりました。【写真を見る】競馬・FX取引で借金膨らみ、民事再生法申請で一度やめたが再開10億円以上の損失に三菱UFJ銀行元行員の今村由香理容疑者を貸金庫から金塊盗んだ疑いで逮捕警視庁逮捕された三菱UFJ銀行の元支店長代理・今村由香理容疑