アメリカ・ロサンゼルスの山火事の発生から1週間がたちますが、延焼はおさまらず住民の避難生活が続いています。7日に発生した山火事では、これまでに少なくとも25人が死亡し35人の行方がわからなくなっていて、現在も700人以上が避難所で生活しています。避難者：6日間、家に戻っていないので家が焼けたかどうかわからない。一方、アルタデナ地区の出火原因について、送電塔のトラブルが指摘されていて、14日も当局が調査をしてい