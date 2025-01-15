札幌市内の小学校では例年より５日間短かった冬休みを終え、１５日から３学期が始まりました。札幌市内１９６の小学校では１５日に始業式が行われました。このうち、南区の真駒内桜山小学校では児童およそ５００人が出席し、西尾美紀校長が「いままでの頑張りが成果としてあらわれる３学期にしてほしい」などと話しました。（１年生岡野富さん）「目標は字を早く書けるようになりたい」（１年生白石瑚弓さん）「スキーを