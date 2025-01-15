岐阜県美濃市の小学校の花壇で1月9日、シカの頭が埋まっているのが見つかりました。警察は何者が学校に侵入し埋めた可能性もあるとみて、事件性も視野に調べています。警察などによりますと9日午前、美濃市立中有知小学校で、校務員の女性が花壇の苗が踏み潰され土が盛り上がっているのを見つけました。授業が終わった午後に教頭が立ち合い掘り起こしたところ、長さ40センチから50センチのシカの頭が見つかりました。シカの