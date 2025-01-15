賞状を受け取る受賞者ら＝１１日、横浜市西区ＪＡ共済県小・中・高校生書道コンクール（ＪＡ共済連神奈川主催、神奈川新聞社など後援）の表彰式が横浜市西区内で開かれ、最高賞の県知事賞に輝いた池上航生さん（横浜市立駒岡小６年）、久司歩実さん（川崎市立柿生中３年）、奥平ゆららさん（県立厚木清南高３年）ら入賞者に賞状などが贈られた。コンクールは相互扶助や思いやりの精神を書写教育を通じて伝えていくことを目的に