女優本田望結（20）が15日、都内で行われた日本乳業協会「私らしくヨーグルト新発見」プロジェクト発表会に出席した。各年代がヨーグルトによる体調管理に取り組み、健康増進を推進するプロジェクト。この日から3本のテレビCMが放映される。普段から食生活には気を使っているといい「食べるものがどこに効くのか、何のために食べているのかを考えながら食べている」と語った。この日はヨーグルトが健康に与える効果を聞き「毎日食