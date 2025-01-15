14日に告示された任期満了に伴う内灘町の町長選挙は、15日から期日前投票が始まりました。 14日に告示された内灘町長選挙では、現職と新人2人が立候補し、選挙戦となっています。内灘町役場では午前8時半から期日前投票が始まり、早速、一票を投じる町民の姿が見られました。 前回と前々回は無投票となったため、今回が12年ぶりの選挙戦となっている内灘町長選挙。有権者は12年前より221人多い2万1561人で、選挙管理委員会で