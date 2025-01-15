中国で14日、今年の「春運（春節期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）」が始まった。期間は2月22日までの40日間。交通運輸部などの当局は、期間中に地域をまたいで移動する人の数は延べ90億人に達するほか、鉄道の利用者は延べ5億1000万人、民用航空の利用者は延べ9000万人と、いずれも過去最多記録を塗り替えると予想している。中国新聞網が伝えた。チケット予約殺到で予約システムのキャパシティーに試練今年、「春