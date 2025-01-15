１４日、日本の与党代表団と会見する王毅氏。（北京＝新華社記者／李濤）【新華社北京1月15日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任は14日、自民党の森山裕、公明党の西田実仁両幹事長率いる日本の与党代表団と北京で会見した。