実業家でトランプ次期大統領の側近でもあるイーロン・マスク氏が、旧ツイッターの買収をめぐり、アメリカの規制当局から提訴されたことがわかりました。アメリカ証券取引委員会は14日、旧ツイッター、「X」の株式買収をめぐり、実業家でトランプ次期大統領の側近でもあるイーロン・マスク氏を連邦裁判所に提訴しました。訴状によりますと、マスク氏は2022年にツイッターの買収を進めた際、株式の保有割合が5％を超えると報告義務が