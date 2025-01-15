１５日午前１０時４５分頃、箱根登山鉄道線入生田―箱根湯本駅間で倒木が発生した。この影響で、同線は小田原―箱根湯本駅間の上下線で一時運転を見合わせたが、午後０時４５分頃、再開した。小田急の「特急ロマンスカー」も同区間で、順次運転を再開する。