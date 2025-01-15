伊原木知事の会見岡山県庁 岡山県の新年度当初予算の要求額がまとまりました。少子化対策に力を入れる内容です。 各部局の一般会計の要求額は合わせて7767億円余りで、過去10年間の当初予算では2番目の規模となります。 少子化対策の重点事業として2024年度の当初予算より2億円以上多い約9億1000万円を要求しています。民間事業者と連携して婚活情報を発信したり、不妊治療費を助成したりします。 将来のインバウ