¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Æ¥É¥­¥É¥­¡×?ÌòËþ¥Ü¥Ç¥£?¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â(30)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¿§È´¤±¤¿¡ª´ò¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤à¤¾¡Á¤½¤·¤ÆBS10¤Î³«¶É¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËã¿ý¤â¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¡¼¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤¿