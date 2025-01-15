大河ドラマでも注目された「源氏物語」をテーマにした焼き物の展覧会が、名古屋市千種区の古川美術館で開かれています。特別展「源氏五十四帖茶陶展」には、陶芸家・16代永楽善五郎が源氏物語をテーマに手掛けた茶陶54点が、書家・近藤浩乎さんによる和歌とともに展示されています。平安貴族の象徴である烏帽子の形の香炉には、葵の上にちなんだ紋が描かれていて、牛車をモチーフにした花入れには帝や源氏