能登半島地震から1年あまり、そして2025年1月17日で阪神淡路大震災から30年です。15日から徳島市で、防災をテーマとした『「防災とボランティア週間」パネル展』が開かれています。このパネル展は、1月15日から21日までの「防災とボランティア週間」に合わせ、南海トラフ巨大地震など大災害への備えを新たにしてもらおうと、毎年、徳島市が開いているものです。徳島市役所の1階には、市内の3つの中学校（川内中学校、国府中