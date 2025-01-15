五十嵐亮太氏の思い出に残る中継ぎ投手YouTubeチャンネルで石井弘寿氏を選出野球評論家の五十嵐亮太氏が、自身のYouTubeチャンネルで思い出に残る中継ぎ投手を挙げた。ヤクルト、ソフトバンクで救援投手として活躍し、メジャーでもメッツなどで83試合に登板した同氏が注目したのは、ヤクルト時代に同僚だった石井弘寿氏。現在、ヤクルトで投手コーチを務める石井氏を「怪我さえなければ本当にメジャーにも行けた選手」と絶賛し