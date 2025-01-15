「紀ノ国屋」は、1月15日（水）から数量限定で、2025年度の「いちごスイーツバッグ」を販売中だ。【写真】ホワイトもかわいい！「いちごスイーツバッグ」の詳細＆価格一覧■オンラインストア限定のバッグも登場今回登場した「いちごスイーツバッグ」は、コットンの優しい質感が特長のいちご柄のミニバッグにスイーツをインしたセット。今年のミニバッグはチャック付きで、いちごをイメージしたドット柄の中にワンポイント