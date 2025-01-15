中国の旧正月を祝して長崎市中心部で開催される「長崎ランタンフェスティバル」の実行委員会は14日、祭りの概要を発表した。29日から2月12日までの日程で行われ、中国衣装を身にまとった100人が練り歩く「皇帝パレード」にはタレントのルー大柴さん（71）が出演する。物価高のため、恒例となった干支（えと）を題材にしたオブジェの制作は見送った。祭りは、長崎新地中華街の華僑らによる春節祭が前身。1994年から長崎市が実行